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Збиралися переправити через Тису жителя Харківщини: організаторів каналу втечі за кордон затримали

Збиралися переправити через Тису жителя Харківщини: організаторів каналу втечі за кордон затримали

Організатора схеми незаконного переправлення громадян через кордон та трьох його спільників викрили на Закарпатті. Останнім клієнтом «бізнесменів» став житель Харківщини.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

В рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, було викрито чотирьох жителів села Луг, які збиралися переправити через Тису 31-річного жителя Харківщини. У злочинній схемі, організованій 29-річним фігурантом, двоє його напарників та підліток, якого вони долучили, повинні були стежити за прилеглою до кордону місцевістю, або ж, за необхідності, супроводжувати «клієнтів» до держрубежу.

Переправника затримали у порядку ст. 208 КПК України.

Під час проведення невідкладних слідчих дій правоохоронці вилучили 2000 доларів, отриманих закарпатцем від незаконної оборудки.

Наразі 29-річному фігуранту повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ.  Якщо його вину доведуть у суді, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років.

Агентство Телевидения Новости

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