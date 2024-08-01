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У Харкові на півтора місяці перекриють вулицю в Немишлянському районі
Рух транспорту на вулиці Бригади Хартія (вул. Рибалка), на ділянці від будинку №40 до бульвару Богдана Хмельницького, заборонений з 7:00 до 20:00 з 1 серпня по 15 вересня.
Про це повідомили в Харківській міській раді.
За даними Департаменту будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з необхідністю проведення робіт з реконструкції теплових мереж.
Об’їхати закриту ділянку можна вул. Ощєпкова, вул. Каденюка, бул. Богдана Хмельницького, пр. Героїв Харкова та іншими прилеглими вулицями.