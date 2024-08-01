Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:11
Просмотров: 35

У Харкові на півтора місяці перекриють вулицю в Немишлянському районі

У Харкові на півтора місяці перекриють вулицю в Немишлянському районі

Рух транспорту на вулиці Бригади Хартія (вул. Рибалка), на ділянці від будинку №40 до бульвару Богдана Хмельницького, заборонений з 7:00 до 20:00 з 1 серпня по 15 вересня.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

За даними Департаменту будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з необхідністю проведення робіт з реконструкції теплових мереж. 

Об’їхати закриту ділянку можна вул. Ощєпкова, вул. Каденюка, бул. Богдана Хмельницького, пр. Героїв Харкова та іншими прилеглими вулицями.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 