У Харкові з’явиться вулиця імені 92-ої бригади

В Індустріальному районі Харкова вулицю імені радянського льотчика, уродженця білорусі, Сергія Грицевця перейменують на честь воїнів 92-ої окремої штурмової бригади ім. кошового отамана Івана Сірка

Про це повідомили в 92-й ОШБр.

«Відповідне рішення вже ухвалене. Дякуємо всім, хто підтримував бригаду на початку повномасштабного вторгнення і донині робить все, щоб втримати незламний Харків та відстояти незалежність нашої рідної України», – йдеться в повідомленні.

У жовтні 2023 року ім’ям 92-ої бригади також названо одну з вулиць у місті Чугуїв.

У квітні п’ять вулиць у Харкові перейменували на честь загиблих бійців 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка. На мапі міста з’явилися такі імена, як Олександр Чабан, Валерій Дейнека, Олег Адамовський, Сергій Пономаренко та Юрій Савчин.

Агентство Телевидения Новости