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На Харківщині поліцейські повернули додому 12-річного втікача

На Харківщині поліцейські повернули додому 12-річного втікача

6 серпня до відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 близько 13:00 надійшов виклик від 48-річної мешканки села Низівка. Жінка повідомила поліцейським, що вранці її 12-річний названий син пішов з дому та не повернувся.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області

Правоохоронці розпочали встановлювати та перевіряти місця ймовірного перебування підлітка. Вже за годину працівники поліції розшукали дитину. Він знаходився на залізничній станції в селі Артемівка.

Працівники поліції провели з неповнолітнім та родиною профілактичну бесіду. За інформацією поліції, жодних подій кримінального характеру з хлопцем не сталося.

Агентство Телевидения Новости

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