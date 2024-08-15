У Харківській ОВА заявили про фейкову розсилку від імені Синєгубова

На Харківщині шахраї розсилають фейкові повідомлення від імені начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

Як заявили в ОВА, шахраї розсилають листи від імені Олега Синєгубова, звертаються про фінансову допомогу для українських захисників. Це спроби зловмисників маніпулювати темою підтримки наших воїнів.

«Останнім часом шахраї почали використовувати підроблені електронні пошти, фейкові номери телефонів та інші засоби обману. Якщо вам надіслали повідомлення подібного змісту – негайно звертайтеся до правоохоронців», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости