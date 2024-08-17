Німеччина не виділятиме додаткових коштів Україні – ЗМІ

Поточне бюджетне планування федерального уряду Німеччини не передбачає виділення нових коштів на підтримку України, в опозиції кажуть про замороження фінансової, а відтак і військової підтримки Києва.

Про це йдеться у матеріалі Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, повідомляє Кореспондент.

Додаткові заявки від Міністерства оборони Німеччини щодо військової допомоги Україні більше не будуть затверджуватися на вимогу канцлера Олафа Шольца, хоча вже схвалені матеріали в більшості випадків продовжують постачатися.

Причиною цього є заходи жорсткої економії з боку канцелярії та міністерства фінансів. Відповідне прохання міністр фінансів Крістіан Лінднер передав у листі до міністра оборони Бориса Пісторіуса 5 серпня.

Видання зазначає, що заборона вже діє і ситуація для України також може незабаром погіршитися, оскільки заплановану військову підтримку планують скоротити майже вдвічі наступного року, а потім зменшити до менш ніж десятої частини від нинішньої суми у 2027 році.

З точки зору Міністерства фінансів, однак, все виглядає інакше. Лист Лінднера від 5 серпня, який є в розпорядженні FAS, показує, що він не очікує раптового скорочення коштів для України. Щоправда, гроші тепер надходитимуть не з федерального бюджету, а із заморожених активів російського центрального банку.

Союзники України конфіскували близько 300 мільярдів доларів після масштабної атаки рф, і країни G7 на своєму саміті в Італії вирішили використати надходження від цих грошей для фінансування 50-мільярдного кредиту для Києва. Тепер Лінднер очікує, що Україна використає ці гроші для «покриття значної частини своїх військових потреб».

Якби це сталося, німецькі гроші певний час були б не потрібні. Однак рішення країн G7 ще далеке від реалізації і є юридично суперечливим. Тривають міжнародні переговори, і ніхто в жодному з федеральних відомств, з якими спілкувалася FAS, не знає, скільки місяців пройде, перш ніж гроші нарешті надійдуть.

Один зі співрозмовників у німецькому уряді сказав, що досягнуто тієї межі, за якою Німеччина більше не може давати Україні жодних обіцянок.

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