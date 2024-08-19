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У Харкові підприємців звільнили від податків до кінця року
На сесії Харківської міської ради 19 серпня депутати продовжили звільнення харківських підприємців від сплати податку на нерухомість, на землю та єдиного податку для ФОП 4 групи до кінця 2024 року.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
«Харків – єдине місто в Україні, а можливо, і у світі, яке пішло на такий сміливий крок заради підтримки підприємницької сфери, навіть ціною втрат значних надходжень до міського бюджету», – зазначив Терехов.
За його словами, завдяки цим пільгам в умовах війни власники бізнесів матимуть можливість інвестувати більше обігових коштів у розвиток своєї справи.