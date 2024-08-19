Харківські комунальники залучать кредитні кошти на закупівлю спецтехніки

Сьогодні, 19 серпня, на позачерговій сесії міськради депутати надали згоду на отримання кредитів двом комунальним підприємствам за програмою «Доступні кредити 5-7-9%».

Про це повідомили в Харківській міській раді.

Так, з метою зміцнення матеріально-технічної бази КП «Харківблагоустрій» залучить 9 млн грн на придбання спеціалізованої техніки, необхідної для забезпечення належного санітарного стану міста Харкову.

Також кредит у розмірі 90 млн грн для придбання та ремонту спецтехніки візьме КП «Ритуал». Як зазначили в Департаменті житлово-комунального господарства, це дозволить забезпечити повний комплекс надання ритуальних послуг та не допустити зупинки роботи крематорію.

Агентство Телевидения Новости