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Харківські комунальники залучать кредитні кошти на закупівлю спецтехніки

Харківські комунальники залучать кредитні кошти на закупівлю спецтехніки

Сьогодні, 19 серпня, на позачерговій сесії міськради депутати надали згоду на отримання кредитів двом комунальним підприємствам за програмою «Доступні кредити 5-7-9%».

Про це повідомили в Харківській міській раді.

Так, з метою зміцнення матеріально-технічної бази КП «Харківблагоустрій» залучить 9 млн грн на придбання спеціалізованої техніки, необхідної для забезпечення належного санітарного стану міста Харкову.

Також кредит у розмірі 90 млн грн для придбання та ремонту спецтехніки візьме КП «Ритуал». Як зазначили в Департаменті житлово-комунального господарства, це дозволить забезпечити повний комплекс надання ритуальних послуг та не допустити зупинки роботи крематорію.

Агентство Телевидения Новости

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