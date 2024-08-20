В Україні декриміналізували перше дезертирство чи самовільне залишення частини

Військовослужбовці, які вчинили дезертирство чи самовільне залишення місця служби (СЗЧ) отримають можливість не сісти до вʼязниці у разі добровільного повернення на службу.

Про це повідомляє Судово-юридична газета.

Так, Верховна Рада 20 серпня прийняла в цілому як закон законопроєкт 11322, який декриміналізує дезертирство та самовільне залишення частини (СЗЧ), якщо це відбулося вперше.

Як вказують автори, згідно статистичних даних, лише упродовж січня-квітня 2024 року органами досудового розслідування та прокурорами було зареєстровано 10 584 кримінальних проваджень за статтею 407 Кримінального кодексу України (Самовільне залишення військової частини або місця служби) та 7 306 кримінальних проваджень за статтею 408 КК (Дезертирство). Проте у чинному кримінальному законодавстві відсутні правові підстави для можливості звільнення під час дії воєнного стану військовослужбовців від кримінальної відповідальності за вперше вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтями 407, 408 КК та за умови їх щирого каяття та бажання повернутися до проходження військової служби.

Отже, Кримінальний кодекс пропонують доповнити ч. 5 у статті 401, за якою особа, яка під час дії воєнного стану вперше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене статтями 407, 408 КК, може бути звільнена від кримінальної відповідальності в порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, якщо вона добровільно звернулась із клопотанням до слідчого, прокурора, суду про намір повернутися до цієї або до іншої військової частини або місця служби для продовження проходження військової служби та за наявності письмової згоди командира (начальника) військової частини (установи) на продовження проходження такою особою військової служби.

У разі закриття судом кримінального провадження та звільнення підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у порядку, передбаченому ч. 5 статті 401 КК, суд своєю ухвалою зобов’язує після набрання такою ухвалою законної сили невідкладно поновити звільнену особу на військовій службі, а звільнену особу не пізніше 72 годин зобов’язує прибути до відповідної військової частини або місця служби для продовження проходження військової служби.

Агентство Телевидения Новости