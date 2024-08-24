92 загинуло, 360 поранено: у Харкові презентували документальний фільм про дітей-жертв війни

Харківська обласна прокуратура презентувала документальний фільм про дітей Харківщини, які стали жертвами російської агресії. 92 дитини загинули, ще 360 зазнали поранень.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

У фільмі прокурор Олександр Шевченко розповідає про розслідування кримінальних проваджень, де постраждали діти. Прокурори поспілкувались із дітьми та батьками, яким довелось пережити найстрашніше, що може бути у житті.

«Ми приїхали додому, вона ще була жива, швидко повезли до лікарні. У той момент я востаннє чув її голос. Хірург вийшов і сказав, що моя донька померла. Одне життя закінчилось, інше — невідомо навіщо почалось», — ці слова каже батько дівчинки, яка загинула від російського ракетного удару по Чугуєву восени 2022 року.

Агентство Телевидения Новости