Командувач НГУ відвідав і нагородив гвардійців на Харківщині

Нагрудні знаки та медалі отримали більш як 40 гвардійців, які проявили мужність, стійкість, відвагу під час виконання бойових завдань.

Про це повідомили в 5 Слобожанській бригаді НГУ.

Серед нагороджених 15 бійців 5-ї Слобожанської бригади НГУ.

«Дякую нашим бійцям та командирам за сумлінну службу і за особистий внесок кожного у майбутню перемогу. Щиро вітаю особовий склад з Днем Незалежності України! Саме завдяки Силам оборони, професійним і сміливим діям кожного захисника і захисниці, наша країна залишається вільною та продовжує боротьбу», – заявив Олександр Півненко.

Перебуваючи на Харківщині, командувач Національної гвардії заслухав доповіді командування військових частин щодо ситуації на фронті, першочергових потреб і заходів, які необхідно вжити для ефективного виконання завдань на визначених ділянках.

Агентство Телевидения Новости