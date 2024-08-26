На Куп’янському напрямку ЗСУ відбили 15 атак окупантів, ще чотири – на Харківському напрямку

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 26 серпня. 915 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом минулої доби зафіксовано 146 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням чотирьох ракет, а також 88 авіаударів, зокрема, скинув 142 КАБи. Крім цього, здійснив 4335 обстрілів, з них 121 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Свеса, Дружба, Первомайське, Степанівка, Есмань, Студенок, Яструбине, Козача Лопань, Григорівка, Часів Яр, Торецьк, Дружба, Олександропіль, Новогродівка, Галицинівка, Українське, Ганнівка, Вугледар, Жереб’янки та Токарівка.

На Харківському напрямку відбулося чотири ворожих атаки в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 15 штурмів противником наших позицій біля Петропавлівки, Синьківки, Колісниківки, Глушківки, Стельмахівки та у напрямку Лозової.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости