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На Харківщині поліція з волонтерами привезли корм для коней та лошат Старосалтівської громади

На Харківщині поліція з волонтерами привезли корм для коней та лошат Старосалтівської громади

Поліція разом з волонтерами доставили корм для коней та лошат, які перебувають у кінно-спортивному комплексі у Старосалтівській громаді.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Начальник сектору реагування патрульної поліції у Вовчанську Олексій Харківський, помічник начальника ГУНП в Харківській області з гуманітарних питань В’ячеслав Марков разом з волонтерами привезли овес для коней та маленьких лошат, які перебувають у кінно-спортивному комплексі на території Старосалтівської громади.

Також мешканцям Старосалтівської та Вовчанської громад передали різні корми для годування домашніх тварин, а також тварин, які опинилися без господарів внаслідок російської агресії.

Агентство Телевидения Новости

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