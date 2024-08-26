На Харківщині поліція з волонтерами привезли корм для коней та лошат Старосалтівської громади
Поліція разом з волонтерами доставили корм для коней та лошат, які перебувають у кінно-спортивному комплексі у Старосалтівській громаді.
Про це повідомляє поліція Харківської області.
Начальник сектору реагування патрульної поліції у Вовчанську Олексій Харківський, помічник начальника ГУНП в Харківській області з гуманітарних питань В’ячеслав Марков разом з волонтерами привезли овес для коней та маленьких лошат, які перебувають у кінно-спортивному комплексі на території Старосалтівської громади.
Також мешканцям Старосалтівської та Вовчанської громад передали різні корми для годування домашніх тварин, а також тварин, які опинилися без господарів внаслідок російської агресії.