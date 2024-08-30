У Харкові патрульні виявили посвідчення водія з ознаками підробки

20 серпня, вдень, під час патрулювання на майдані Захисників України до патрульних звернулись перехожі та повідомили, що авто Daеwoo здійснив стоянку з порушенням ПДР.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Харківської області.

Прибувши за вказаною адресою та оглянувши прилеглу територію, інспектори виявили зазначене авто.

Водій надав для перевірки посвідчення водія, яке мало ознаки підробки, а саме: відсутні необхідні захисні елементи та не друкарський тип нанесення шрифтів. Також виявилось, що дане посвідчення відсутнє у наявних базах даних.

Для встановлення всіх обставин патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Нагадуємо, що за використання свідомо підробленого документа передбачена кримінальна відповідальність за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ.

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