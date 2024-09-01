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Україна отримала від Німеччини новий пакет допомоги: що він включає

Україна отримала від Німеччини новий пакет допомоги: що він включає

Уряд Німеччини передав Україні новий пакет військової допомоги. Серед іншого, цього разу Київ отримає IRIS-T та евакуаційну машину Bergepanzer 2.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на пресслужбу уряду Німеччини.

За даними відомства, новий пакет допомоги включає:

1 IRIS-T SLS;26 безпілотників-розвідників «Вектор»;1 евакуаційна машина Bergepanzer 2;6 інженерних екскаваторів;14 000 снарядів 155 мм;10 безпілотних надводних кораблів;55 000 аптечок;гвинтівки.

Раніше речник німецького уряду заявляв, що Німеччина продовжить надавати необхідну допомогу для підтримки України на тлі повномасштабного вторгнення Росії, попри плани скоротити вдвічі свій бюджет на допомогу Києву у 2025 році.

Агентство Телевидения Новости

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