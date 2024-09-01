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Зеленський відреагував на обстріл Харкова

Зеленський відреагував на обстріл Харкова

Президент України Володимир Зеленський повідомив про понад 30 поранених внаслідок обстрілу Харкова 1 вересня.

У Telegram та Facebook Президент опублікував фото з одного з місць ударів по Харкову.

«Росія знову тероризує Харків. Удари по цивільній інфраструктурі, просто по місту. Станом на зараз уже понад 30 поранених. Усі необхідні сили для рятувальної операції залучені», – йдеться в повідомленні. 

За словами Зеленського, «мають бути залучені всі необхідні сили світу для того, щоб зупинити цей терор».

«Для цього потрібні не екстраординарні сили, а достатня сміливість лідерів – сміливість дати Україні все те, що необхідно для захисту», – зазначив Президент.

Агентство Телевидения Новости

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