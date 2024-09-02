«Шахед» окупантів вибухнув у Харкові вночі, зачепившись за дерево: комунальники усувають наслідки

У Слобідському районі працівники СКП «Харківзеленбуд» усувають наслідки падіння «шахеда» на території одного з навчальних закладів.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

Вночі ворожий БПЛА вибухнув на спортивному майданчику, зачепившись за крону дерева.

Внаслідок цього були пошкоджені три липи, одна – вигоріла вщент. Аварійні дерева працівники підприємства оперативно прибрали.

Агентство Телевидения Новости