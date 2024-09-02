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«Шахед» окупантів вибухнув у Харкові вночі, зачепившись за дерево: комунальники усувають наслідки
У Слобідському районі працівники СКП «Харківзеленбуд» усувають наслідки падіння «шахеда» на території одного з навчальних закладів.
Про це повідомляє Харківська міськрада.
Вночі ворожий БПЛА вибухнув на спортивному майданчику, зачепившись за крону дерева.
Внаслідок цього були пошкоджені три липи, одна – вигоріла вщент. Аварійні дерева працівники підприємства оперативно прибрали.