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Продовжується евакуація людей з населених пунктів Куп’янського району
Днями працівники Куп’янського РВП евакуювали чотирьох жителів села Новоосинове, двох мешканців села Кругляківка, двох жителів села Колесниківка та жінку з села Курилівка.
Про це повідомляє поліція Харківської області.
Загалом з початку року силами поліції з Курилівської територіальної громади були евакуйовані понад 335 мешканців.
В поліції нагадують, якщо ви або ваші рідні вирішили евакуюватися з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів військових рф, звертайтеся на «гарячу лінію» з питань евакуації за номером телефону 0-800-33-92-91, спецлінію поліції «102» або до найближчих відділень поліції.