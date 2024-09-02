Продовжується евакуація людей з населених пунктів Куп’янського району

Днями працівники Куп’янського РВП евакуювали чотирьох жителів села Новоосинове, двох мешканців села Кругляківка, двох жителів села Колесниківка та жінку з села Курилівка.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Загалом з початку року силами поліції з Курилівської територіальної громади були евакуйовані понад 335 мешканців.

В поліції нагадують, якщо ви або ваші рідні вирішили евакуюватися з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів військових рф, звертайтеся на «гарячу лінію» з питань евакуації за номером телефону 0-800-33-92-91, спецлінію поліції «102» або до найближчих відділень поліції.

Агентство Телевидения Новости