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У Харкові піймали шлюбну аферистку, яка пропонувала вивезти за кордон ухилянтів за п’ять тисяч доларів

У Харкові піймали шлюбну аферистку, яка пропонувала вивезти за кордон ухилянтів за п’ять тисяч доларів

29-річна жителька села Андрушівка Вінницької області, яка має другу групу інвалідності, розміщувала оголошення в групі у соціальній мережі Facebook з метою укладання фіктивного шлюбу з чоловіками для уникнення ними мобілізації з подальшим виїздом за кордон.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Підозрювана самостійно приїжджала з Вінниччини до «клієнтів» для оформлення «шлюбу» за місцем їх проживання.

За таку «послугу» фігурантка оголошувала ухилянтам суму у розмірі 5000 доларів США.

Правоохоронці викрили жінку у Харкові після укладення фіктивного шлюбу з черговим «клієнтом».

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 29-річній жінці в організації та сприянні у незаконному переправленні осіб через державний кордон України шляхом надання порад, вказівок та усуненням перешкод, вчинених з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Агентство Телевидения Новости

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