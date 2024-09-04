04.09.2024 20:38
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Росіяни з РСЗВ обстріляли Куп’янський район: поранено чоловіка
Сьогодні, 4 вересня, близько 16:00 збройні сили рф обстріляли село Курилівка Купʼянського району. Зазнав поранень 71-річний чоловік.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
У населеному пункті пошкоджено приватні домоволодіння та господарчі будівлі.
За попередніми даними, ворог вдарив по селу з РСЗВ.
За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).