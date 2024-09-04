Росіяни з РСЗВ обстріляли Куп’янський район: поранено чоловіка

Сьогодні, 4 вересня, близько 16:00 збройні сили рф обстріляли село Курилівка Купʼянського району. Зазнав поранень 71-річний чоловік.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

У населеному пункті пошкоджено приватні домоволодіння та господарчі будівлі.

За попередніми даними, ворог вдарив по селу з РСЗВ.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости