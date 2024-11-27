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Оперативна інформація станом на 16.00 27.11.2024 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 16.00 27.11.2024 щодо російського вторгнення

Ситуація на фронті залишається складною та напруженою. Ворог, попри значні втрати, які завдають йому наші захисники, продовжує спроби прорвати оборону українських військ.

Загалом від початку доби відбулося 102 бойових зіткнення.

Сьогодні від ворожих артилерійських обстрілів з території росії постраждали райони населених пунктів Попівка та Дмитрівка, що на Сумщині.

На Харківському напрямку російські окупанти чотири рази намагалися штурмувати оборонні рубежі українського війська у районах Вовчанська та Тихого, наші захисники відбили атаки росіян.

На Куп’янському напрямку противник сім разів активно йшов на позиції наших підрозділів у районах Колісниківки, Загризового, Зеленого Гаю та Кругляківки. Українські воїни стійко тримають оборону, три боєзіткнення ще триває.

Сьогодні на Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила чотири атаки на позиції українців поблизу Греківки, Новоєгорівки та Торського.

На Краматорському напрямку загарбники здійснили одну штурмову дію в напрямку позицій нашого війська поблизу Білої Гори.

На Торецькому напрямку росіяни намагалися п’ять разів витіснити наші підрозділи із займаних позицій в районі Торецька, де Сили оборони відбили дві атаки. Три боєзіткнення тривають.

З початку доби на Покровському напрямку противник вже здійснив 24 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Даченського, Жовтого та Чумацького. Сили оборони стримують натиск і на даний час відбили 11 атак противника. Втрати ворога уточнюються.

Продовжуються бої поблизу Сонцівки, Берестків, Курахового, Дальнього, Єлизаветівки, Антонівки та Ганівки на Курахівському напрямку. За уточненою інформацією, за сьогоднішній день відбито 21 атаку окупаційної армії, шість боєзіткнень тривають.

На Времівському напрямку продовжуються дві атаки загарбників, всього за сьогоднішній день противник здійснив 13 спроб просунутися вперед поблизу Трудового, Костянтинопольського, Розливу, Роздольного, Сухих Ялів та Новодарівки.

На Придніпровському напрямку противник тричі безрезультатно намагався вибити українських воїнів із займаних позицій.

На Курщині українські захисники відбили одинадцять атак загарбників, три боєзіткнення триває.

На Сіверському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках окупанти продовжують завдавати обстрілів по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі.

Підтримуйте Збройні Сили України!

Разом переможемо!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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