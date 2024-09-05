«Слава Україні! Героям слава!»: на гривнях з’явиться патріотичне гасло України
Нацбанк модифікує дизайн банкнот та додасть на них патріотичне гасло України.
Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє Кореспондент.
«На кожній банкноті тепер міститиметься гасло сучасної України, відоме у всьому світі: «Слава Україні! Героям слава!» – сказав він.
За його словами, українці нині вітаються цими словами, а світові лідери вже вивчили, як вони вимовляються українською.
«Це наше гасло! Як і передбачав Степан Бандера, прийшов той час «… коли один скаже: «Слава Україні!», а мільйони відповідатимуть: «Героям слава!» – резюмував Пишний.
Як відомо, Нацбанк пропонує змінити назву розмінних монет з «копійка» на «шаг».
Як пояснили в НБУ, це потрібно для відновлення історичної справедливості, дерусифікації та відродження національних традицій.