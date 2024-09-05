Бив співмешканку по обличчю та ображав: на Харківщині слідчі повідомили чоловіку про підозру

На Харківщині слідчі повідомили про підозру чоловікові, який вчиняв домашнє насильство щодо співмешканки.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Зловмисник систематично ображав потерпілу, принижував та залякував. Після третього випадку домашнього насильства поліцейські відкрили кримінальне провадження. Невдовзі кривдник постане перед судом.

46-річна жителька Новопокровської територіальної громади Чугуївського району неодноразово зверталась до поліції. Жінка повідомляла, що її співмешканець приходить додому у стані алкогольного сп’яніння та вчиняє домашнє насильство.

Чоловік ображав жінку, нецензурно лаявся, погрожував фізичною розправою, не випускав її з будинку, бив по обличчю.

Поліцейські офіцери громади Новопокровської ТГ Чугуївського районного управління поліції тричі складали щодо чоловіка адміністративні протоколи за ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства) Кодексу України про адміністративні правопорушення та виписували терміново заборонні приписи, однак це мало лише тимчасовий результат. Через деякий час зловмисник знову брався за своє.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України та за процесуального керівництва прокуратури повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину.

Агентство Телевидения Новости