На Харківщині затримали директорку пошти, яка при окупантах роздавала пропагандистську пресу

Оперативники СБУ встановили, що 51-річна мешканка міста Ізюм Харківської області у травні 2022 почала співпрацювати з російськими окупантами.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Жінка добровільно погодилася очолити одне із відділень роспошти, яке було створено на захопленій матеріально-технічній базі Харківської дирекції українського державного акціонерного товариства «Укрпошта».

З травня до вересня колаборантка одержувала в окупаційній адміністрації пачки пропагандистських газет рашистів: «Изюмський телеграфъ», «Харьков Z», «Красная звезда» та організовувала їх поширення серед населення Ізюмського району через мережу поштових відділень.

За даними слідства, ці газети містили брехливу російську пропаганду, що нібито рф та її збройні сили не є ворогом України, що неначе рашисти з турботою ставляться до жителів окупованих територій та надають їм усіляку допомогу і підтримку, пропагували легітимність окупаційної влади. Матеріали цих газет заперечували збройну агресію рф проти України, нав`язували читачам негативне ставлення до Української держави, прагнучи посіяти у нашому суспільстві недовіру до органів державної влади України та її Збройних Сил.

Після звільнення регіону колаборантка тривалий час переховувалась від правосуддя. Однак співробітники СБУ встановили місце її перебування і затримали.

За матеріалами СБУ зловмисниці повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

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