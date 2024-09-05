«Шаги» замість «копійок»: коли відбудеться заміна

Нацбанк оголосив про намір повернути історичну назву українським розмінним монетам – «шаги» замість «копійок». Назва розглядалася ще три десятиліття тому, коли вводили гривню. Але тоді її не затвердили.

Коли замість «копійок» з’явиться «шаг», розповів голова Нацбанку Андрій Пишний в інтерв’ю LIGA.net.

За словами Андрія Пишного, потрібно пройти через дискусію в українському парламенті, який має ухвалити необхідні зміни в законодавстві. Якщо парламент підтримає ініціативу Нацбанку в цьому році, то вже в першому півріччі 2025 року шаги з’являться в обігу.

Монета 50 шагів 1992 року. Фото НБУ

«Я мав попередні консультації щодо цього з керівництвом Верховної Ради. Є підтримка, а отже, й шанс, що таке рішення буде прийняте вже в цьому році. І це остаточно закріпить наш монетарний, грошовий суверенітет», – сказав Андрій Пишний.

Жодних додаткових витрат з Державного бюджету на заміну назви в монетах не буде. На 2025 рік заплановане карбування близько 20 мільйонів монет номіналом 50 копійок на заміну тих, що в обігу.

Марка УНР 30 шагів. Фото НБУ

«Якщо буде ухвалене відповідне рішення щодо шАгів (саме так ставиться наголос в цьому слові), то ми просто забезпечимо необхідні налаштування і станемо карбувати вже «50 шагів». Технологічно ми до цього готові», – сказав голова Нацбанку.

Не планується також вилучення копійок з обігу, тобто здавати чи міняти громадянам монети не потрібно. Карбування шагів і вилучення копійок відбуватиметься поступово, вони перебуватимуть у обігу паралельно кілька років.

Шаги УНР. Фото: НБУ

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