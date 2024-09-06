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На Харківщині в пенсіонера вкрали 20 тисяч гривень: підозрюваного затримали

На Харківщині в пенсіонера вкрали 20 тисяч гривень: підозрюваного затримали

У Чугуївському районі Харківської області з будинку 72-річного чоловіка вкрали 20 тисяч гривень. Поки господаря не було вдома, зловмисник через вікно потрапив до помешкання і викрав заощадження пенсіонера.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Поліцейські Чугуївського районного управління поліції встановили особу зловмисника. 27-річний мешканець Запорізької області раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів. Він зізнався, що на викрадені гроші придбав мобільний телефон.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру у скоєнні крадіжки. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Агентство Телевидения Новости

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