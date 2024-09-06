У Харкові тривають відновлювальні роботи у будинку на вулиці Наталії Ужвій

У житловому будинку на вул. Наталії Ужвій тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Як повідомили в Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, в багатоповерхівці вже демонтували й відновили зовнішні та внутрішні перегородки, плити перекриття, а також утеплили підвал та технічний поверх. Завершується відновлення покрівлі.

«Зараз там виконуються роботи з утеплення фасаду, внутрішні відновлювальні та оздоблювальні роботи, триває демонтаж пошкоджених ліфтів. У подальшому їх замінять на нові. Крім того, в будинку вже встановили нові вікна – понад 70% від загального обсягу»,- розповів директор департаменту Костянтин Лиска.

Нагадаємо, внаслідок численних влучань у будинку були пошкоджені покрівля, тримальні конструкції, вибиті всі вікна, а також внаслідок пожежі були знищені внутрішні комунікації (тепло-, водо- та електропостачання), ліфтові кабіни тощо.

Агентство Телевидения Новости