СБУ викрила 14 людей, які допомагали ворогу на тимчасово окупованих територіях Харківщини

Співробітники Служби безпеки України зібрали беззаперечні докази добровільної співпраці з ворогом ще 14 колаборантів під час тимчасової окупації територій Харківської області.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Переважна більшість із них в обмін на лояльність до ворога отримала фейкові посади у незаконних органах держави-агресора.

За матеріалами СБУ підозру у колабораційній діяльності отримали:

виконуюча обов’язки головного спеціаліста та спеціаліст відділу інфраструктури й транспорту у незаконному органі влади Куп’янського району Харківської області;виконуюча обов’язки головного спеціаліста сектору землеустрою, земельних відносин, містобудування та архітектури Великобурлуцького територіального управління незаконної адміністрації Куп’янського району Харківської області;головний спеціаліст по інформаційним системам і програмно-технологічному супроводу обробки пенсійної документації відділу юридично-правової й організаційно-інформаційної роботи Управління Пенсійного фонду Харківської області;виконуюча обов’язки головного спеціаліста відділу фінансового забезпечення і виконання бюджету Управління фінансів незаконної адміністрації Куп’янського району Харківської області;виконуючий обов’язки провідного спеціаліста Управління сільського господарства та продовольства Військово-цивільної адміністрації Харківської області;двоє виконуючих обов’язки спеціаліста сектору ветеринарної медицини ворожої адміністрації Куп’янського району Харківської області;виконуючий обов’язки старшого інспектора-чергового Шевченківського територіального управління Куп’янського району Харківської області;виконуючий обов’язки старшого інспектора чергового та старший інспектор-черговий адміністративно-господарського відділу незаконної адміністрації Куп’янського району Харківської області;виконуюча обов’язки головного спеціаліста та двоє спеціалістів сектору санітарно-епідеміологічної служби ворожої адміністрації Куп’янського району Харківської області.

На своїх «посадах» зловмисники виконували вказівки та накази ворожих «керівників» та усіляко сприяли поширенню окупаційного режиму. Окрім цього, дехто із них активно агітував земляків підтримувати окупантів.

Вони свідомо надавали сприяння окупантам в управлінні захопленими об’єктами житлово-комунального господарства, медичного та пенсійного обслуговування, інфраструктури й транспорту, які були створені на матеріально-технічних базах українських державних органів влади.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів усім фігурантам заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Наразі підозрювані переховуються від правосуддя на тимчасово окупованих територіях України.

Викриття колаборантів проводили співробітники Управління СБУ в Харківській області спільно зі слідчими Нацполіції за процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області.

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