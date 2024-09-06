Тривають роботи з ліквідації наслідків масштабної пожежі на Харківщині

Внаслідок пожежі, що сталася через ворожий обстріл в селі Студенок, постраждали 130 домоволодінь, в яких проживали 205 осіб.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«На цей час 180 людей повернулося до села, 24 особи вимушені були виїхати до інших населених пунктів. Особливу увагу вимагає доля сім’ї, яка потребує розміщення в будинку-інтернаті. Для координації гуманітарної допомоги створено відповідний штаб. Завдяки спільним зусиллям районної адміністрації, місцевої влади, волонтерів та міжнародних партнерів, постраждалі забезпечуються необхідними продуктами харчування, засобами гігієни, медикаментами, будівельними матеріалами, медичною та психологічною допомогою. Дякую всім за оперативне реагування та допомогу постраждалим», – розповів Олег Синєгубов.

До допомоги також долучилася Савинська громада, яка надала гігієнічні набори. Товариство Червоного Хреста в Україні забезпечило постраждалих питною водою та одягом, а УЦХВЄ «Нове життя» міста Слов’янськ та Данська рада у справах біженців (DRC)– наборами для особистої гігієни.

Начальник Ізюмської РВА Степан Масельський та начальник Оскільської СВА Геннадій Загоруйко провели зустріч з представниками Офісу ООН з координації гуманітарних питань, під час якої обговорили потреби постраждалого населення, забезпечення гуманітарною допомогою.

«З головою Комісії розглянули питання щодо надання компенсації за пошкоджені та зруйновані об’єкти нерухомого майна, внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації, подальші кроки власників домоволодінь, що вже отримали компенсації по програмі єВідновлення», – зазначив Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости