ДБР повідомило про підозру «народному міліціонеру» з Харківщини та скерувало до суду справу зрадниці з ДПСУ

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно колишньої співробітниці Державної прикордонної служби України, яка співпрацювала з росіянами під час окупації села Веселе Харківського району.

Обвинувальний акт скеровано до суду, повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

На початку повномасштабного вторгнення зрадниця втекла зі своєї частини та вийшла на зв’язок з агресорами. Домовившись про співпрацю вона почала відповідати за видачу російських продуктових пайків своїм односельцям. Крім того, жінка «здала» загарбникам інформацію про відомих їй місцевих правоохоронців, учасників АТО та колег прикордонників. Саме за її доносами військовослужбовці рф влаштовували облави за адресами, на які вона вказувала.

У травні 2022 року зрадниця втекла до росії. Вона обвинувачується у дезертирстві та державній зраді (ч. 4 ст. 408, ч. 2 ст. 111, КК України).

Також за матеріалами ДБР повідомлено про підозру колишньому правоохоронцю з Куп’янського району Харківщини.

Працювати на росіян він почав у так званій місцевій народній міліції на посаді старшого оперуповноваженого. Чоловік, зокрема, реєстрував повідомлення про різноманітні правопорушення та приймав відповідні рішення по законодавству рф. Під час звільнення регіону він втік разом з окупантами.

Фігурант підозрюється у державній зраді та колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України)

Процесуальне керівництво здійснюють Харківська обласна прокуратура та Харківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони.

Агентство Телевидения Новости