11 років за ґратами проведе мешканець Харківщини, який незаконно продавав наркотики

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винним раніше судимого 27-річного чоловіка у незаконному придбанні та зберіганні наркотичних засобів, психотропних речовин з метою збуту, вчиненому повторно та в особливо великих розмірах (ч. ч. 2, 3 ст. 307 КК України).

За сукупністю вироків йому призначено остаточне покарання у виді 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Прокурори довели, що вже маючи вирок Котелевського районного суду Полтавської області за злочин у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів мешканець селища Високий Харківського району на шлях виправлення не став. Під час іспитового строку він вчинив нове кримінальне правопорушення.

Чоловік незаконно придбав PVP, амфетамін та канабіс, які зберігав за місцем свого проживання та надалі продавав «клієнтам».

Продаж наркотиків та психотропів здійснював через пошту. Аби уникнути підозр, він маскував «товар» в електричні трійники.

Правоохоронці викрили ділка у березні 2024 року. До винесення вироку фігурант перебував під вартою.

У судовому засіданні чоловік повністю визнав свою вину.

Обвинувальний вирок винесено Харківським районним судом Харківської області. Триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости