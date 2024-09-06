На Харківщині батько зґвалтував свою малолітню доньку: злодія затримано

За процесуального керівництва Красноградської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 51-річному чоловіку у зґвалтуванні особи, яка не досягла чотирнадцяти років (ч. 4 ст. 152 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

В одному з населених пунктів Красноградського району батько проживав разом зі своєю 13-річною донькою у будинку. Мати дівчини покинула дитину. За даними слідства, чоловік, користуючись безпорадним станом власної доньки, яка через свій малолітній вік не могла чинити опору, зґвалтував її.

Після отримання інформації про вчинення протиправних дій стосовно дівчинки, 5 вересня 2024 року правоохоронці оперативно виявили та затримали фігуранта в порядку ст. 208 КПК України.

За принципової позиції прокурорів суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

13-річна потерпіла перебуває у безпеці. Слідство триває.

Досудове розслідування – Нацполіція.

Агентство Телевидения Новости