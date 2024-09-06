Скандал із побиттям військовозобов’язаного у Харкові: у ТЦК відреагували

У Харкові стався конфлікт між працівниками ТЦК та СП та цивільними. На відео, поширеному у соцмережах, видно, як військовий завдає цивільному кілька ударів, після чого чоловіка силоміць відтягують від під’їзду.

У Харківському ОТЦК та СП прокоментували ситуацію.

Як повідомили в ТЦК, інцидент стався 6 вересня у Харкові під час роботи групи оповіщення.

«Громадяни, порушуючи вимоги чинного законодавства, брутально відмовилися виконувати законні вимоги щодо надання документів для перевірки. Один із них, вочевидь, з метою провокування конфлікту, почав непристойно ображати військовослужбовця», – йдеться в повідомленні.

Для урегулювання конфлікту та здійснення адміністративного затримання було викликано наряд поліції. Громадян було доставлено до РТЦК та СП для уточнення персональних даних. Встановлено, що один із чоловіків є військовозобов’язаним, він отримав направлення на проходження військово-лікарської комісії.

Командування Харківського ОТЦК та СП та Салтівського РТЦК та СП засуджує поведінку підлеглого військовослужбовця, який відреагував на провокацію. Призначено службове розслідування, за результатами якого будуть вжиті організаційні та дисциплінарні заходи. На час розслідування військовослужбовець – учасник конфлікту не залучається до роботи груп оповіщення військовозобов’язаних.

«Нагадуємо, військовослужбовці, які здійснюють оповіщення військовозобов’язаних – це посадові особи, які виконують службові обов’язки у воєнний час. Будь-які спроби перешкоджання оповіщенню, образи, опір, напад – матимуть неминучі наслідки, правопорушники нестимуть відповідну адміністративну чи кримінальну відповідальність», – зазначили в ТЦК.

На ситуацію відреагував також уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, який повідомив, що «у Харкові, ймовірно, працівники ТЦК та СП побили чоловіка».

«Для підтвердження або спростування інформації, яка була поширена в засобах масової інформації, моя Представниця у Харківській області Оксана Червякова опрацьовує відповідне питання та направила лист до Харківського ОТЦК та СП з метою з’ясування фактичних обставин для подальшої оцінки», – написав омбудсман.

Як заявив Лубінець, такі випадки потребують неупередженого і швидкого розслідування.

Агентство Телевидения Новости