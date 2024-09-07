У Харкові п’яний водій запропонував патрульним 4 000 гривень

Водій з ознаками алкогольного сп’яніння пропонував патрульним неправомірну вигоду у сумі 4 000 гривень.

Про це повідомляє патрульна поліція Харківської області.

6 вересня, вдень, на провулку Ольхівському патрульні зупинили авто Opel за порушення ПДР. Під час спілкування інспектори виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння. Поліцейські запропонували громадянину пройти відповідний огляд, на що він відмовився.

За не притягнення до відповідальності чоловік запропонував правоохоронцям неправомірну вигоду у сумі 4 000 гривень. Правоохоронці неодноразово попереджали громадянина про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди.

На неодноразові попередження про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди громадянин не реагував.

Для фіксації обставин події поліцейські викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Патрульні склали на водія адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (Відмова від огляду на стан сп’яніння) та адміністративну постанову за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) КУпАП.

Агентство Телевидения Новости