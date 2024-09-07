Вчинили розбійний напад на онкохвору жінку у Харкові: зловмисників засуджено

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської окружної прокуратури Харкова суд визнав винними двох 41-річних чоловіків за фактом розбою, поєднаного з проникненням у житло (ч. 3 ст. 187 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Прокурори довели, що у жовтні 2021 року двоє фігурантів проникли до будинку по вул. Басейній у Харкові, де проживала онкохвора жінка. Щоб їх ніхто не зміг впізнати, вони вдягнули на обличчя чорні балаклави. Нападники зв’язали хазяйку помешкання пластиковими стяжками та змусили її сказати, де знаходяться гроші. Чоловіки забрали понад 250 тис. гривень, які потерпіла зберігала собі на лікування за кордоном, та втекли з місця вчинення злочину.

У листопаді 2021 року правоохоронці викрили їх. Під час проведення обшуків за місцями проживання зловмисників та в автомобілях виявлено та вилучено викрадені грошові кошти та мобільні телефони, які вони використовували для зв’язку.

До винесення вироку фігуранти перебували під вартою.

Обвинувачені свою вину не визнали та висували різні версії, намагаючись виправдати себе.

Вирок винесено Київським районним судом Харкова. Одному зловмиснику призначено покарання у виді 10 років 6 місяців позбавлення волі, другому – 10 років. Також до обох фігурантів застосована конфіскація всього майна.

Триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости