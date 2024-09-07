На Харківщині молодик викрав мотоцикл у знайомого: зловмисника затримали

Мешканцю Чугуївського району повідомили про підозру.

Обгорілий мотоцикл правоохоронці виявили на подвір’ї родичів зловмисника.

Загальна сума збитків потерпілому становить майже 30 тисяч гривень, повідомляє поліція Харківської області.

Наприкінці серпня до Чугуївського районного управління поліції звернувся місцевий мешканець та повідомив, що напередодні ввечері залишив свій транспортний засіб на подвір’ї свого домоволодіння, а вранці його не було.

Того ж дня вжитими заходами дільничні офіцери поліції встановили місце знаходження транспортного засобу та особу, яка скоїла правопорушення.

Як з’ясували поліцейські, 26-річний мешканець селища Кочеток напередодні пиячив зі знайомим. Коли господар заснув, зловмисник викрав мотоцикл і сховав його на подвір’ї своїх родичів.

Пізніше обгорілий транспортний засіб виявили поліцейські. Зі слів порушника, мотоцикл загорівся через протікання бензобака палива.

Слідчі Чугуївського районного управління поліції повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости