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Головком Сирський відвідав один зі шпиталів: нагородив поранених та медиків

Головком Сирський відвідав один зі шпиталів: нагородив поранених та медиків

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав українських захисників, які проходять лікування після поранень в одному з медичних закладів.

Про це Сирський повідомив у своєму Телеграм-каналі.

Головком подякував військовослужбовцям за їхній героїзм та вручив пораненим відзнаки за мужність і самовідданість під час захисту України.

«Подякував лікарям та медичним сестрам і братам, які в цілодобовому режимі рятують життя наших захисників. Нагородив медиків відзнаками Головнокомандувача Збройних Сил України», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

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