По 16 годин без світла на добу: експерт зробив прогноз для Києва, Одеси та Харкова

В Україні об’єднана енергосистема і в ній є кілька слабких місць: Київ, Одеса і Харків, де взимку буде найгірша ситуація. Експерти прогнозують відсутність світла по 16 годин на добу.

Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, пише ТСН.

«Це великі міста, Харків взагалі під прямим вогнем. Будь-яка підстанція і будь-яка генеруюча потужність може бути в будь-який момент розбита. Там найвищі ризики військові. Київ і Одеса – величезні пункти споживання. В Одесі генерації власної майже немає, там зараз встановлюються генеруючі потужності, які дай боже прикриють водопостачання. Це буде дуже добре, якщо вони встигнуть запустити те, що має закрити водопостачання і хоча б половину теплопостачання на місто. Бо це критично важливі речі», – розповів Харченко.

Київ, за словами експерта, – це шалено дефіцитне місто: колись, щоб забезпечити його електроенергією, будували Чорнобильську АЕС.

«В Києві не вистачає взимку 700-900 мегават потужності, які треба завести ззовні. Якщо їх немає звідки завести, давайте будемо відвертими, якщо Київ відрізати від зовнішнього енергопостачання, кияни сидітимуть без світла по 16 годин на добу, і це буде нормально», – каже Харченко.

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