У Харкові легковик збив двох пішоходів

7 вересня близько 20:00 на проспекті Любові Малої водій Toyota Camry скоїв наїзд на двох 40-річних чоловіків, які переходили дорогу поза межами пішохідного переходу.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Постраждалих чоловіків доставили до лікарні.

Слідчі розпочали досудове розслідування ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Агентство Телевидения Новости