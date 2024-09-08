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У Харкові легковик збив двох пішоходів
7 вересня близько 20:00 на проспекті Любові Малої водій Toyota Camry скоїв наїзд на двох 40-річних чоловіків, які переходили дорогу поза межами пішохідного переходу.
Про це повідомили в ГУНП Харківської області.
Постраждалих чоловіків доставили до лікарні.
Слідчі розпочали досудове розслідування ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.