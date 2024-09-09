На Харківщині знищено російський ЗРК «Тор»

Групою аеророзвідки підрозділів 107 ОБр ТРО на Куп’янському напрямку був виявлений зенітно-ракетний комплекс «Тор» російських окупантів.

Про це повідомили в 5-й Слобожанській бригаді НГУ.

Координати було передано екіпажам ударних БпЛА 5-ї бригади Національної гвардії України.

Екіпаж «Стрікс» Слобожанських гвардійців завдав удару по ворожій техніці разом з боєкомплектом та екіпажем за допомогою дрону-камікадзе з кумулятивним зарядом.

ЗРК «Тор»: характеристики

«Тор» – радянський та російський тактичний зенітний ракетний комплекс, призначений для вирішення завдань протиповітряної та протиракетної оборони на рівні дивізійної ланки. Він може одночасно уражати до чотирьох цілей на відстані до 16 кілометрів і на висоті до 10 кілометрів. Боєкомплект однієї пускової установки складає 16 ракет. Самохідна пускова установка комплексу здатна працювати автономно, самостійно виявляючи ціль та уражаючи її. Екіпаж машини складається з трьох військових.

Агентство Телевидения Новости