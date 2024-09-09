Двох жителів Харківщини відправили за ґрати за наркоторгівлю

На Харківщині двоє жителів Лозівського району збували метадон, який отримали під час проходження програми замісної терапії.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Прокурори довели, що двоє 44-річних мешканців Лозової, перебуваючи на програмі замісної підтримувальної терапії для хворих з наркотичною залежністю в одному з медичних центрів, вирішили будувати «бізнес» на збуті метадону. З метою незаконного заволодіння наркотичними засобами шляхом шахрайства чоловіки одночасно ставали на програму замісної терапії в декілька медичних закладах та незаконно отримували в 2-3 рази більше передбачуваної норми таблеток, більшість з яких в подальшому збували іншим наркозалежним особам.

Зловмисників викрито у лютому цього року. Під час судового розгляду обвинувачені визнали вину.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Лозівської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винними двох чоловіків за фактами заволодіння наркотичним засобом шляхом шахрайства та незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також збуту наркотичних засобів за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 308, ч. 2 ст. 307 КК України). Їм призначено покарання у виді 6 років 4 місяців та 6 років 2 місяці позбавлення волі відповідно, з конфіскацією майна.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости