Від каструль до меблів: на Харківщині затримали чоловіка, який обкрадав дачні будинки

Слідчі Харківщини повідомили про підозру чоловіку, який обкрадав дачні будинки.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

До поліції надходили заяви громадян, що в одному із садових товариств Новопокровської громади орудує крадій. Зловмисник забирав з будинків усе, що міг винести: від алюмінієвих каструль та електроінструментів до побутових приладів та меблів.

В результаті проведення низки оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 42–річний мешканець міста Харкова, який вже побував за ґратами за майнові злочини.

Поліція встановила його причетність до трьох крадіжок.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости