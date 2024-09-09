Дружиною та чоловіком можна стати у пару кліків: в Україні запрацював шлюб у «Дії»
Українці відтепер можуть одружитися по відеозвʼязку.
Шлюб онлайн через Дію — це революційний сервіс, який дає змогу одружитися всього в кілька кліків, повідомляють на сайті застосунку.
«Тепер молодята не витрачатимуть час на поїздки, пошук вільних дат в установах, не перейматимуться за бюрократію. Весь процес реєстрації шлюбу проходить у застосунку – від подання заяви до одруження», – зазначають у Мінцифрі.
Нова послуга в Дії особливо цінна для військових. Так захисники та захисниці одружуватимуться, навіть будучи на позиціях.
Якщо люди раптом передумали – то вони можуть скасувати заяву про шлюб через Дію. А повторно подати її будь-коли.