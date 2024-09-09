За вихідні у Харкові комунальники усунули 38 пошкоджень на водоводах

Бригади КП «Харківводоканал» за минулі вихідні ліквідували 38 аварій на трубопроводах холодного водопостачання.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

Зокрема, в Новобаварському районі ремонтники усунули аварії на магістралях, розташованих у приватному секторі на вулицях Фельдшерській, Бакинській та Джутовій. Як розповів начальник районної служби Євген Сальков, роботи проводилися без відключення водопостачання.

«Також виконали підготовчі роботи до заміни ділянки трубопроводу на вулиці Ярославській. Паралельно відремонтували вводи в будинки на вулицях Дудинської та Сірохінській, а ще привели до ладу оглядовий колодязь на вулиці Селянській. Після проведених ремонтів території впорядкували», – повідомив Євген Сальков.

Крім того, за вихідні комунальники капітально відремонтували 24 оглядових колодязі.

Агентство Телевидения Новости