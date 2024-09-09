На Харківському напрямку бої точилися біля Вовчанська, на Куп’янському – біля Синьківки, Глушківки та Петропавлівки

Оперативна інформація станом на 16:00 9.09.2024 щодо російського вторгнення.

Загалом, від початку доби відбулося 105 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку противник безуспішно штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку з початку доби точилося шість боїв. Ворог проводив наступальні дії біля Синьківки, Петропавлівки, Глушківки, Стельмахівки та у бік Лозової.

На Лиманському напрямку противник десять разів штурмував у районах семи різних населених пунктів. Шість боїв ще тривають. Концентрує зусилля ворог біля Новосадового та Невського – де провів половину від загальної кількості атак на напрямку.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбивали дев’ять спроб росіян просунутись поблизу Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки, Спірного та Званівки. У атаках в бік останнього окупанти, окрім піхоти, використовували бронетехніку – зазнали втрат.

На Краматорському напрямку відбулося два боєзіткнення. Загарбники наступали у бік Білої гори, а також скинули авіабомбу – цілили у Предтечине.

На Торецькому напрямку окупанти, за підтримки бомбардувальної авіації, п’ять разів намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій у районах Торецька і Неліпівки. Отримали жорстку відсіч. До того ж російські агресори били НАРами та КАБами по Диліївці.

На Покровському напрямку противник здійснив 23 штурмових дії у районах населених пунктів Воздвиженка, Зелене Поле, Новотроїцьке, Новогродівка, Гродівка, Селідове та Михайлівка. Також росіяни здійснили авіаудар по Пантелеймонівці. Сили оборони України стримують натиск військ рф та відбили 16 атак, наразі точаться сім боїв, в основному у районі Новогродівки.

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Агентство Телевидения Новости