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У Харкові затримали жінку, яка приховувала наркотики

У Харкові затримали жінку, яка приховувала наркотики

У Харкові поліцейські охорони викрили місцеву мешканку у зберіганні наркотичної речовини.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Під час патрулювання Шевченківського району наряд групи реагування Управління поліції охорони в Харківській області побачив дівчину, яка знаходилась поблизу лісосмуги й дивно поводилась.

Вона помітила поліцейську автівку і почала щось ховати. Громадянку негайно зупинили. Під час перевірки документів та особистого огляду у дівчини виявили згорток порошкоподібної речовини хімічного походження, схожої на «солі».

Затриману передали слідчо-оперативній групі Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області.

Вилучену речовину направили на експертне дослідження.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 309 Кримінального кодексу України. 25-річній мешканці Харківського району загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.

Агентство Телевидения Новости

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