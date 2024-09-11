Обстріли прикордоння Харківщини: слідчі фіксують наслідки

Минулої доби військові рф завдавали ударів по населених пунктах Харківського, Ізюмського та Куп’янського районів.

Поліцейські здійснили 23 огляди місць подій, внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про 16 кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією російської федерації, повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

10 вересня у місті Куп’янськ відбувся ворожий обстріл FPV-дроном. Пошкоджено лінію електропередачі. Сьогодні о п’ятій ранку військові рф знову обстріляли місто. Внаслідок ворожого обстрілу зайнялася пожежа в будинку культури.

У селищі Козача Лопань внаслідок обстрілу військовими рф пошкоджено зерносховище приватного сільгосппідприємства.

З артилерії росіяни обстріляли село Ізюмське. Зруйновано житловий будинок.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Триває евакуація населення з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф.

10 вересня силами поліції з Куп’янського та Чугуївського районів евакуйовано 11 людей.

Агентство Телевидения Новости