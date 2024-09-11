ДТП на Харківщині: одна людина загинула, четверо постраждали

Поліція встановлює обставини ДТП у Лозівському районі.

Одна людина загинула, ще четверо постраждали, повідомляє поліція Харківської області.

Внаслідок зіткнення легкових автомобілів з травмами різних ступенів тяжкості п’ятьох людей доставили до лікарні. Одна з постраждалих від отриманих травм померла в медичному закладі.

10 вересня близько 10:25 до поліції надійшла інформація про те, що на об’їзній автодорозі між селищем Панютине та містом Лозова сталося зіткнення легкових автомобілів Opel та ВАЗ-2105.

Внаслідок аварії від травм, не сумісних з життям, в лікарні померла 71-річна пасажирка ВАЗу. Водія та пасажира госпіталізували у тяжкому стані до медзакладу в місті Харків.

Двоє пасажирів автомобіля Opel з тілесними ушкодженнями доставили до районної лікарні, стан їх здоров’я лікарі оцінюють як середній. На місце ДТП виїжджала слідчо-оперативна група слідчого управління ГУНП в Харківській області та Лозівського райвідділу поліції.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости