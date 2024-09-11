Понад добу гасили пожежу на Харківщині: на місці працювало 70 вогнеборців

Згоріло 6 приватних господарчих споруд, 3 одиниці цивільної техніки, а також раніше розбиті ворожими обстрілами житловий будинок та 2 госпспоруди у селі Черкаські Тишки на Харківщині.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

Причина – велика пожежа в екосистемі, площею 20 га, з якою вогнеборці боролися понад добу, розказали в ДСНС.

На місці події працювало 70 рятувальників, 11 відділень ДСНС на автоцистернах, а також 4 одиниці допоміжної техніки.

Причина виникнення займання встановлюється.

Агентство Телевидения Новости